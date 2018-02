Al via i lavori per impedire nuove emergenze e black out energetici

FORTE DEI MARMI – Sono partiti i lavori per la nuova linea elettrica che contribuirà ad impedire le emergenze sulla fornitura elettrica che causarono più di una volta l’estate scorsa importanti blackout sul territorio comunale.

Secondo l’accordo tra l’Amministrazione Comunale ed Enel, i lavori di tipo strutturale interesseranno fin da subito il tratto che va da Piazza Marconi, proseguendo lungo viale Matteotti fino all’incrocio di via Michelangelo.

Da due giorni la ditta ha già avviato gli scavi all’inizio di via Michelangelo in direzione monti e questi lavori nelle prossime settimane si estenderanno a tutta la via fino alla centrale elettrica, oltre il confine del comune di Forte dei Marmi.



<<Ci scusiamo con i concittadini per il disagio – tiene a far sapere l’Amministrazione – in particolar modo con gli abitanti delle vie interessate, con le famiglie dei bambini e ragazzi, gli insegnanti e tutto il personale scolastico delle scuole presenti nelle vicinanze della via Michelangelo. Siamo certi che comprenderanno l’entità dell’operazione che ci auguriamo elimini definitivamente i problemi della rete elettrica>>.



Il Comune ha predisposto che i lavori si svolgano dalle ore 08,30 alle ore 12,45 e dalle ore 14,15 alle ore 18,00, (fatta eccezione dei giorni di mercoledì mattina, sabato, domenica, festivi e manifestazioni/eventi comunali). Il martedì pomeriggio sempre lungo via Michelangelo Buonarroti, tra via Mazzini e via Francesco Carrara, a causa dell’uscita pomeridiana degli alunni delle classi della vicina scuola primaria “Carducci” i lavori dovranno essere eseguiti dalle ore 14,15 fino alle ore 15,45 e dalle ore 16,45 alle ore 18,00. Sarà comunque sempre garantito l’accesso ai residenti.