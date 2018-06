Al via i lavori di risanamento alla condotta fognaria nel centro di Capannori

CAPANNORI – Giovedì 21 giugno alle ore 21 nei locali parrocchiali di Capannori si svolgerà un incontro pubblico per l’illustrazione dei lavori di risanamento alla condotta fognaria che interesseranno il centro di Capannori ed in particolare via Carlo Piaggia e via dei Babbi. Nell’occasione sarà resa nota anche la viabilità alternativa che sarà istituita per consentire la realizzazione dell’intervento. All’incontro saranno presenti l’assessore ai lavori pubblici Pier Angelo Bandoni, la comandante della Polizia Municipale Debora Arrighi e i tecnici del Comune e di Acque SPA.