Al via i lavori alla scuola dell’infanzia di Valdottavo nel comune di Borgo a Mozzano

BORGO A MOZZANO – «In questi giorni si è conclusa la gara per la rimessa a nuovo della scuola dell’infanzia di Valdottavo. I lavori saranno consegnati il 28 agosto e da lì in poi verrà predisposto il cantiere», a spiegarlo in una nota è il sindaco Patrizio Andreuccetti.

«I bambini – prosegue il primo cittadino – saranno temporaneamente trasferiti presso la scuola elementare e torneranno nella scuola completamente riqualificata con l’inizio del nuovo anno. Speravamo di poter far prima, ma problemi tecnici ce lo hanno impedito. Ad ogni modo credo che la pazienza di qualche mese sia nulla rispetto ad una scuola sicura, completamente riqualificata e che guarda ai prossimi trenta anni. L’edificio, grazie ad un investimento di quasi 500mila euro, diverrà antisismico e sarà completamente riqualificato. Avrà arredi interni nuovi, banchini, armadi, giochi, bagni, nuovi pavimenti in linoleum ecologico. Avrà un nuovo impianto elettrico a basso consumo, un nuovo impianto di riscaldamento, un cappotto esterno, un giardino completamente riqualificato con nuova pavimentazione in gomma e nuovi giochi. Per spiegare tutti i dettagli terremo un incontro con i genitori appena passato ferragosto, in modo tale che ognuno possa rendersi perfettamente conto del grande lavoro messo in campo».

Nel frattempo è andato a gara il progetto per la rimessa a nuovo della scuola elementare di Borgo, un altro grande investimento sulle scuole da 1,6 milioni di euro che, aggiunto a quanto già fatto per la scuola media e quanto appaltato per l’infanzia di Valdottavo, porta gli investimenti sulla scuola nel mandato a circa 4 milioni di euro. «I bambini a settembre andranno presso la sede ex Itis, accanto alle scuole medie – conclude il sindaco – e lì rimarranno per tutto l’anno scolastico, in attesa di tornare nella scuola completamente rimessa a nuovo nel settembre 2019».