Al via “Estatecinema”, il cinema all’aperto a Villa Bottini

LUCCA – Il 28 giugno alle ore 21.30 prende il via la 37° edizione della rassegna estiva di cinema all’aperto della città di Lucca, anche quest anno nel parco di Villa Bottini. L’appuntamento torna a chiamarsi “EstatecinemA®”, marchio di Luccacinema, che organizza e gestisce la manifestazione estiva per la 34° edizione, e per i prossimi 4 anni, dopo l’assegnazione avvenuta tramite bando di gara.

Le proiezioni si svolgeranno fino al 5 settembre, coprendo l’intero periodo estivo con programmazioni diverse ogni sera. Il programma, realizzato in collaborazione con Circolo del Cinema e Cineforum Ezechiele 25,17, la cui collaborazione con le sale cittadine è ben consolidata da molti anni, spazia dai successi della stagione appena trascorsa, alle prime visioni dell’estate con alcune esclusive. Appuntamento settimanale per le famiglie il mercoledì con film di animazione e per ragazzi, il weekend spazio al cinema europeo ed italiano di qualità, il martedì i film vincitori degli Oscar, il giovedì prime visioni di qualità. “Il giovane Karl Marx”, “La casa sul mare”, “Wajib – invito al matrimonio” “Il sacrificio del cervo sacro”, sono alcune delle prime visioni, cui si aggiunge l’esclusiva “Ocean’s 8” in uscita nelle sale italiane il 26 luglio ed in contemporanea a EstatecinemA®. In esclusiva anche la versione restaurata originale con sottotitoli in italiano del capolavoro di Woody Allen “Io e Annie”, vincitore di 4 premi Oscar nel 1978. Il programma si arricchisce inoltre della promozione “Cinemadays”, appuntamento promosso dalle associazione di esercizio del cinema in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali che propone giorni a prezzo promozionale nelle sale che aderiscono. L’appuntamento estivo dei “Cinemadays” è per ben 7 giorni a luglio dal 9 al 15, durante i quali tutti i film saranno a prezzo unico € 3,00: nel programma di EstatecinemA sono ben 3 le prime visioni esclusive. Confermata come ormai consuetudine da oltre 15 anni, la formula abbonamento che prevede 5 ingressi a € 20,00 utilizzabile tutti i giorni per tutti i film. L’ingresso a Villa Bottini, per le serate di proiezione, torna ad essere da via del fosso. Nei prossimi giorni saranno svelati nuovi dettagli sulle serate in programma, e sarà possibile avere informazioni sui film e sugli spettacoli sul sito www.luccacinema.it e sui social facebook e instagram Luccacinema.

Qui di seguito il programma completo.

G 28-giu La forma dell’acqua OPENING

V 29-giu Sala riservata

S 30-giu Parigi a piedi nudi Prima visione/Esclusiva

D 01-lug Napoli velata

L 02-lug Ella & John

M 03-lug 3 manifesti a Ebbing, Missouri

M 04-lug Show dogs Prima visione/Esclusiva

G 05-lug Il giovane Karl Marx Prima visione

V 06-lug I segreti di Wind River Prima visione/Esclusiva

S 07-lug Cosa dirà la gente Prima visione

D 08-lug Dogman

L 09-lug Wonder Prezzo ingressi € 3,00

M 10-lug Un sogno chiamato Florida Prima visione/Esclusiva Prezzo ingressi € 3,00

M 11-lug Ferdinand Prezzo ingressi € 3,00

G 12-lug Wajib – invito al matrimonio Prima visione/Esclusiva Prezzo ingressi € 3,00

V 13-lug Il filo nascosto Prezzo ingressi € 3,00

S 14-lug Il sacrificio del cervo sacro Prima visione/Esclusiva Prezzo ingressi € 3,00

D 15-lug Lazzaro felice Prezzo ingressi € 3,00

L 16-lug Io sono tempesta

M 17-lug La forma dell’acqua

M 18-lug Coco

G 19-lug La casa sul mare Prima visione/Esclusiva

V 20-lug The post

S 21-lug L’ora più buia

D 22-lug A casa tutti bene

L 23-lug Loro 1

M 24-lug Tonya

M 25-lug Peter Rabbit

G 26-lug Io e Annie (v.o. sott. – vers.restaurata) Prima visione

V 27-lug Ocean’s 8 Prima visione/Esclusiva

S 28-lug Ocean’s 8 Prima visione/Esclusiva

D 29-lug Arrivano i prof

L 30-lug Ocean’s 8 Prima visione/Esclusiva

M 31-lug Chiamami col tuo nome

L’inizio delle proiezioni è alle ore 21.30 – Prezzo di ingresso: Intero Euro 6,00* – Ridotto Euro 5,00

Abbonamento 5 spettacoli Euro 20,00 – Dal 9 al 15 luglio tutte le proiezioni a prezzo unico € 3,00