Al via, alla Fondazione, Campus, il corso di formazione in difesa e gestione del conflitto

LUCCA – Un corso di formazione professionale per diventare specialisti di difesa personale e sicurezza sociale. È questo l’ultimo progetto didattico proposto da Fondazione Campus in collaborazione con E.A.S.D. – European Academy of Self Defence – e Comune di Lucca, che verrà presentato domani alle ore 16 presso la biblioteca del Campus in Via del Seminario Prima 790 a Monte San Quirico.

Un percorso teorico e pratico per imparare a difendere sé stessi e gli altri, a governare e gestire conflitti usando adeguate strategie psicologiche, comunicative e, all’occorrenza, anche fisiche, controllando la propria emotività e adattando il proprio comportamento alle circostanze e al teatro di azione.

Rivolto prevalentemente a esperti di Arti Marziali e difesa personale, studenti della facoltà di Scienze Motorie, membri delle Forze dell’ordine, istruttori e operatori di palestra e a chiunque voglia apprendere una nuova professione il corso si articola in otto livelli, ha la durata di tre anni ed è diretto e curato da Maurizio Maltese, membro del Senato Accademico di Eurethics a Bruxelles, da oltre 30 anni Maestro di arti marziali, nonché docente di difesa personale in Accademie pubbliche e private, enti di sicurezza italiani ed esteri, aziende, agenzie e istituti di credito.

“Quotidianamente assistiamo a situazioni di totale incapacità di gestire piccole e grandi aggressioni – afferma Maurizio Maltese – in ogni ambito sociale, geografico e professionale. Ciascuno di noi avverte la necessità di sentirsi più protetto. Il nostro corso forma allievi capaci di difendere e tutelare gli altri oltre che sé stessi. Il nostro diplomato sarà preparato sulla psicologia del confronto, saprà riconoscere un conflitto e circoscriverlo gestendo situazioni di emergenza, paura, panico e dolore; inoltre sarà in grado di utilizzare idonei mezzi di difesa, verbali e fisici, reagendo adeguatamente a seconda della minaccia. Saper difendere non significa essere violenti, ma saper governare una crisi”.

Il corso di formazione in difesa personale e gestione del conflitto è strutturato con formula weekend: un fine settimana, sabato pomeriggio e domenica, al mese in ottobre, gennaio, marzo e maggio più due settimane di corso intensivo a luglio 2019.

Al termine del triennio di studio, previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato il diploma E.A.S.D. riconosciuto in tutti i paesi dell’Unione Europea e dalle Associazioni Eurethics, Etsia, European Union Experts ed European Qualification Framework. Il diplomato potrà impartire lezioni corsi e lezioni di difesa personale in strutture private e pubbliche.

Per maggiori informazioni giovedì 5 luglio dalle ore 16 il Maestro Maurizio Maltese sarà disponibile presso la sala biblioteca di Fondazione Campus. In caso di impossibilità a partecipare inviare una mail a info@nullfondazionecampus.it.