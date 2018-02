Al via ad Altopascio il corso di massaggio infantile

ALTOPASCIO – “Crescere insieme…genitori si diventa”: si chiama così il corso di massaggio infantile, rivolto a mamme e papà con bambini da 0 a 12 mesi, organizzato dal Comune di Altopascio insieme con l’Associazione italiana massaggio infantile (AIMI).

Il corso, che si terrà al Nido d’Infanzia “Primo Volo” in via Indipendenza, 3 a Spianate, è formato da cinque incontri: si comincia martedì 20 febbraio, si prosegue una settimana dopo, il 27, poi il 6, il 13 e il 20 marzo. A tenere il corso sarà la dottoressa Silvia Cerri, insegnante dell’AIMI: la partecipazione è gratuita, ma per aderire è necessaria l’iscrizione, da presentare ai Servizi educativi comunali, in via Casali, 26, ad Altopascio (tutte le mattine, con orario 8,30 – 12,30).

L’iniziativa nasce per offrire ai genitori altopascesi un’ulteriore opportunità di crescita e di confronto, che coinvolgerà le famiglie e i loro bambini in un percorso sensoriale e tattile volto a creare un maggiore contatto psico-fisico: ogni incontro, infatti, è strutturato in modo tale da prevedere momenti dedicati al rilassamento, all’ascolto, alla condivisione, al massaggio e al muto-aiuto tra genitori.

Nella stessa ottica, inoltre, l’amministrazione comunale ha attivato, nella sede dei Servizi educativi, lo Spazio di ascolto per mamme e papà, dove è possibile confrontarsi con esperti del settore su temi riguardanti la genitorialità.

Per appuntamenti, iscrizioni e informazioni: 0583216353/216907; servizi.educativi@nullcomune.altopascio.lu.it