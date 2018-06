Al Teatro Nieri di Ponte a Moriano in scena “Le Ore” con la compagnia “Gli Avanzati”

LUCCA – Sabato 9 giugno 2018, alle ore 21:15, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano si terrà il settimo appuntamento della lunga stagione primaverile amatoriale che si concluderà sabato 30 giugno, organizzata dalla F.I.T.A. – Federazione Italiana Teatro Amatori – Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con il Comune di Lucca.

La compagnia “Gli Avanzati” porteranno in scena “Le ore” drammaturgia di Barbara Puppa, Rebecca Moutier e Giovanna La Russa ispirato all’omonimo romanzo di Michael Cunningham, per la regia di Lorenzo Bonaccorsi.

Lo spettacolo

Tre donne, Virginia, Laura, Clarissa, le cui vite sono connesse non solo dalla figura della protagonista di un celebre romanzo ma anche dai molti temi che caratterizzano e compongono la sua vita.

Tutte, si trovano di fronte a un bivio: qualcuna di loro sarà essa stessa artefice della scelta, per altre questa sarà determinata da decisioni di persone vicine. È tutto nelle loro mani. Una libertà da raggiungere e delle ore da affrontare.

Non sempre le nostre scelte coincidono con la “morale comune”, ma ci permettono di trovare il nostro unico, originale percorso all’interno della nostra complessa esistenza.

Libertà, prigione. Ragione, follia. Successo, fallimento.

Combattere o arrendersi? Tentare o rinunciare? Amare o odiare? Ogni giorno della nostra vita siamo costretti a lottare, ogni giorno della nostra vita ci troviamo di fronte a un bivio, a una scelta, cercando la soluzione ovunque, ma continuando ad ignorare che la soluzione è dentro di noi, il cambiamento siamo noi. Ciò che porta l’uomo alla distruzione è appunto il non saper scegliere, l’insicurezza stessa. A volte sarebbe necessario solo riuscire a vivere il nostro presente con tutta la forza che abbiamo, per riuscire ad autoconvincersi che esisterà sempre un futuro positivo se lo desideriamo davvero.

L’idea da cui nasce questo spettacolo, non è un’idea! È l’azzardo, il coraggio di voler rappresentare i drammi più profondi dell’esistenza umana, i quesiti più remoti, i dolori e le afflizioni che ognuno di noi combatte da sempre, il voler mostrare davanti agli occhi dello spettatore pensieri ancestrali a cui ognuno possa dare la forma che preferisce, riconoscersi in essi senza paura o pudore, ai quali ognuno possa attribuire il significato necessario per farci apprezzare tutto ciò che può distruggere queste ostili potenze.

INTERPRETI / PERSONAGGI

Barbara Puppa / Virginia Woolf

Rebecca Moutier / Laura Brown

Giovanna La Russa / Clarissa Vaughan

Vezio Bianchi / Leonard Woolf

Paolo Sechi / Dan Brown

Michele Cariello / Richard Brown

Diletta Giannecchini / Kitty

Marina Ciucci / Vanessa Bell

Sara Piercecchi / Sally Lester

Scenografie, luci, costumi: Lorenzo Bonaccorsi

Trucco: Andrea Larisa Ionitoae

Tecnico audio: Francesco Maffei

Regia di Lorenzo Bonaccorsi

I prossimi appuntamenti della rassegna:

Sabato 16 giugno e domenica 17 giugno 2018 – ore 21:15

CONCORSO REGIONALE DI CORTI TEATRALI E MONOLOGHI “CORTEGGIANDO A LUCCA” (due serate)