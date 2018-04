Al Teatrino di Vetriano è di scena ‘Nerone’

PESACAGLIA – Domenica 22 Aprile, si ride al Teatrino del FAI a Vetriano con una divertentissima parodia goliardica in vernacolo pisano presentata dal Crocchio Goliardi Spensierati.

Il “Crocchio” è una compagnia teatrale studentesca, nata all’Università di Pisa nel lontano 1921, che per decenni ha animato la vita goliardica cittadina ed ancora oggi si propone come il gruppo specializzato in parodie di stampo studentesco in vernacolo pisano, curando la diffusione della cultura vernacola e pisana in genere, con incontri letterari, interventi nelle scuole, collaborazione a riviste del settore.

Solo su prenotazione (i posti del Teatro più piccolo del mondo sono pochi)

Tel 0583.358131 (Custode ab.- ore pasti)

Info:- faivetriano@nullfondoambiente.it