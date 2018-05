Al Real Collegio il Congresso nazionale di Urologia Ginecologica

LUCCA – Oltre mille professionisti provenienti da tutta Italia si sono dati appuntamento a Lucca in questi giorni per partecipare al 27° congresso nazionale dell’Associazione Italiana di Urologia Ginecologica e del Pavimento Pelvico (AIUG), in programma da giovedì 24 a sabato 26 maggio 2018 nella sede del Real Collegio.

Il presidente del congresso è il dottor Gian Luca Bracco, che ha voluto fortemente che la sede dell’iniziativa fosse Lucca, l’ambito territoriale in cui svolge da 10 anni il ruolo di direttore della struttura di Ginecologia ed Ostetricia.

Durante l’ultima giornata, quella in programma sabato 26 maggio 2018, dalle ore 10 alle 13, si terrà un incontro aperto al pubblico – in collaborazione con Coldiretti ed altre associazioni nazionali e dell’ambito provinciale – che tratterà di problemi legati alla salute della donna, di come questi vengono trattati sul territorio e della prevenzione attraverso un corretto stile di vita.

Questo evento pubblico si svolgerà nella stessa sede del congresso, al Real Collegio, invece che al Teatro Cinema Moderno come inizialmente comunicato.