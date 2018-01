Al ‘Puccini’ di Altopascio è di scena ‘La cena perfetta’

ALTOPASCIO – Uno spettacolo dal ritmo decisamente brioso per il nuovo appuntamento della Stagione di Prosa 2017/2018 del Teatro “Giacomo Puccini” di Altopascio (http://www.toscanaspettacolo.it/teatro/teatro-giacomo-puccini-altopascio/).

Giovedì 25 gennaio, alle ore 21.00, DANIELA MOROZZI, BLAS ROCA REY e NINI SALERNO si cimenteranno infatti nella nuova commedia di Sergio Pierattini, LA CENA PERFETTA, un testo molto brillante che saprà intrigare e divertire il pubblico del teatro altopascese.

In una banlieue di Parigi, il “Girgenti”, piccolo ristorante siciliano dalla conduzione scalcinata e familiare, si prepara ad accogliere la quanto mai insperata visita di un ispettore della Guida Michelin.

L’esuberante proprietario del locale, lo chef Salvatore, insieme alla socia Lucia, al cameriere rumeno Cristian e alla moglie di Salvatore, Caterina, attendono con ansia l’avvenimento, che amplifica tutti i conflitti di una gestione a dir poco disastrosa, tra acquisti maniacali e dispendiosi del titolare e la sua tendenza ad alzare spesso il gomito. E poi ci sono i debiti, l’eccentricità del cameriere, l’eccessiva generosità di Salvatore e le lamentele della moglie, che completano una conduzione che sta portando il locale al disastro.

Per questo cresce l’ansia per l’arrivo del critico gastronomico: tutto potrebbe cambiare con l’attribuzione della famosissime stelle Michelin, ma a patto di realizzare una cena perfetta. Ovviamente, non tutto andrà come previsto…

Prevendita dei biglietti presso il Teatro Comunale “Giacomo Puccini” di Altopascio, via Regina Margherita 17/19, (tel. 0583.216701) lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24, dalle ore 17.00 alle 20.00, oppure un’ora prima dello spettacolo.