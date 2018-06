Al Principe di Forte dei Marmi lunedì 25 giugno una cena indimenticabile, i 4 Premi alla Ristorazione e il Premio Eccellenza Italiana

FORTE DEI MARMI – Tutto il pubblico, in piedi, ha tributato loro una vera e propria standing ovation: Alfonso e Livia Iaccarino del celebre ristorante “Don Alfonso 1890” nella penisola sorrentina, sono venuti lunedì 25 giugno a Forte dei Marmi per ritirare il “Premio Versilia Gourmet – Champagne Bergère 2018 Eccellenza Italiana”. Nel suggestivo scenario dell’Hotel Principe c’erano davvero tutti ad applaudirli: i migliori ristoratori della costa, i giornalisti ed esperti del settore, le autorità e uno stuolo di appassionati ammiratori. Il momento della consegna dei Premi Versilia Gourmet – Champagne Bergère è stato il toccante ed emozionante gran finale di una cena da mille e una notte allestita dai migliori chef “stellati” della Versilia. Dopo l’aperitivo in terrazza, con il coreografico panorama di una Versilia scintillante d’inizio estate, gli oltre 160 ospiti si sono seduti nell’elegante dehors dell’hotel per gustare un ricco menù.

I 4 PREMI ALLA RISTORAZIONE

Claudio Sottili, con la consueta maestria, ha dato poi il via alle attesissime premiazioni. Il “Miglior Chef 2018” è andato a Nicola Gronchi, giovane chef del Bistrot di Forte dei Marmi, capace di mantenere ancora una volta la prestigiosa Stella Michelin, conferendo alla già lanciatissima cucina del frequentato locale, dinamismo, slancio e modernità.

Il “Migliore in Sala” è quest’anno Libero Musetti che, con il suo Circo di Pietrasanta, riesce a interpretare il ruolo dell’accoglienza con simpatia e leggerezza, mantenendo però la giusta professionalità acquisita in tanti anni di esperienza nei migliori locali della costa.

“Premio Carriera” va invece a Bruno Vietina, già protagonista negli anni ’60, ’70, ’80, alla guida di locali storici per la Versilia, come il Madeo e, soprattutto il Maitò. Per poi sbarcare a Beverly Hills e in molte città degli Stati Uniti con altrettanti ristoranti di conclamato successo.

Il premio più ambito, ovvero il “Ristorante dell’Anno 2018”, è andato al Filippo Mud di Filippo Di Bartola. Il riconoscimento al locale pietrasantino è soprattutto motivato da un innovativo e stimolante concetto di ristorante, non più imbrigliato in statiche formule ma aperto a nuovi intriganti elementi, come quello della mixology dei cocktail, della pittura e della scultura, con geniali ‘focus’ sulle materie prime utilizzate nell’ottima cucina. Oltre a una sala dinamica, giovane e attenta.

Gran finale, come dicevamo, con i signori Iaccarino che, emozionatissimi, hanno ritirato sul palco la preziosa statuetta in marmo con coltello e forchetta che si rincorrono a spirale.

IL MENU’ della serata

Il menù, impiattato dai 6 chef e dalle loro brigate di fronte agli affascinati ospiti, ha riservato sorprese e veri e propri mugolii di piacere a ogni boccone.

In terrazza, direttamente dalla cucina e bagnati rigorosamente da champagne Bergère, le micro-creazioni dello chef di casa Valentino Cassanelli hanno dato il via al gran Gala, con il sole a tuffarsi nel mare proprio lì davanti.

Poi è stata la volta del raffinato e leggero antipasto di Giuseppe Mancino, chef del Piccolo Principe a Viareggio, e del secondo antipasto, saporito e convincente, dello chef Gioacchino Pontrelli di Lorenzo a Forte dei Marmi.

Il vulcanico e anticonformista Cristiano Tomei, versiliese doc ma adesso protagonista a Lucca con il suo Imbuto, ha proposto una sua personale versione di un minerale e ‘salmastroso’ riso di mare. Secondo piatto dai sapori caleidoscopici quello di chef Nicola Gronchi, emozionato per essere stato protagonista sia della cena che del Premio ricevuto.

Chiusura dolce grazie alla pastry chef viareggina Silvia Pardini, giovanissima ma già protagonista nelle prestigiose cucine del Le Cirque di New York e di Dubai.

LA GUIDA: in vendita da martedì 26 giugno

Poco prima che le luci di questo palcoscenico del buon gusto si spegnessero, a tutti i convenuti è stata consegnata la guida ristoranti Versilia Gourmet 2018/2019 (in vendita da martedì 26 giugno in edicole e librerie) giunta alla sua decima edizione.

L’ideazione, l’organizzazione e la realizzazione del Gran Gala della cucina d’autore, dei Premi e della guida Versilia Gourmet sono a cura dell’editore Gianluca Domenici.