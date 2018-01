Al PalaTagliate arrivano le ragusane a lottare per il terzo posto

LUCCA – Scontro d’alta classifica al PalaTagliate per la quindicesima giornata di Gu2to Cup.

Domenica 21 gennaio, palla a 2 alle ore 18:00, La Gesam Gas & Luce ospiterà la lanciatissima Passalacqua Ragusa delle ex Consolini, Spreafico, Soli e Miccoli.

Le ragusane sono reduci da quattro successi consecutivi in campionato (compreso il recupero contro San Martino di Lupari il 17 gennaio scorso) ed un percorso netto in EuroCup che ha consentito alla squadra di coach Recupido di qualificarsi agli ottavi di finale della competizione europea dove settimana prossima (25 gennaio) sarà impegnata in Spagna contro Girona.

I guai di inizio campionato sembrano ormai alle spalle per le biancoverdi che nel momento più difficile, la squalifica di 4 giornate ad Hamby, si è ricompattata a livello di collettivo.

Un po’ quanto successo ad inizio torneo alle lucchesi che di fronte all’emergenza derivata dall’infortunio di Udodenko sono riuscite a proporre il miglior basket della propria stagione, con punto più alto proprio il match di Ragusa terminato col canestro della vittoria allo scadere firmato Binta Drammeh, autrice nell’occasione di 19 punti.

Passato un girone gli stati d’animo delle due squadre sono decisamente differenti, Lucca sta affrontando il momento più delicato del suo campionato e cerca il riscatto dopo la sconfitta in doppio overtime contro Torino, Ragusa potrà invece riabbracciare sul parquet l’americana Hamby e si presenta al PalaTagliate forte di un attacco che comincia a macinare punti, secondo solo a quello di Schio.

Le straniere siciliane fanno la voce grossa proprio alla casella punti realizzati di media, Ndour (16), Hamby (15,11) e Kuster (13,57), ma anche Chiara Consolini porta in dote 10 punti ad allacciata di scarpe.

In cabina di regia parte in quintetto un’altra ex biancorossa Agnese Soli che si divide il minutaggio con l’azzurra Gaia Gorini, ma nel piano partita di coach Recupido c’è anche la possibilità di giocare col doppio playmaker.

Lunga e ben strutturata la panchina che al pari di quella lucchese viene utilizzata moltissimo, Formica, Spreafico e Miccoli, assieme a Gorini garantiscono sostanza e lunghi riposi per il quintetto base.

Oltre alla forza del roster siciliano a preoccupare ci sono anche i precedenti tra le due formazioni, al PalaTagliate la Gesam Gas & Luce è riuscita a conquistare i due punti solo nella gara dello scorso campionato, quando le future campionesse di Italia, vinsero per 51-49 al termine di una durissima battaglia, nei precedenti 3 tornei, Ragusa è sempre uscita vittoriosa dal parquet lucchese, compresa la partita di play-off nella stagione 2014-2015.