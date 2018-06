Al nautico di Viareggio grande festa per 4 pensionamenti

VIAREGGIO – Grande festa al Nautico Artiglio per salutare i colleghi giunti al loro ultimo giorno di scuola. Dopo tanti anni passati nell’Istituto e aver educato generazioni di studenti, si godranno la meritata pensione i professori Mara Coluccini, docente di tecnologia e tecniche di rappresentazioni grafiche, Maura Lazzarini, docente di matematica e Luciano Ciomei di Scienze della Navigazione. Ma ad andare in pensione è anche Anna Maria Grotti, colonna portante per la scuola e “mamma” di tutti gli studenti dell’Istituto Tecnico viareggino.

La mattinata di ieri si è svolta tra gioia e commozione per persone che, come loro, hanno dedicato tutta la vita alla scuola con dedizione e serietà, soffermandosi spesso sulle problematiche delle nuove generazioni e ascoltando sempre i bisogni dei rispettivi studenti. Insomma dei veri e propri insegnanti di vita. Ma ora si apre un nuovo capitolo, quello del meritato riposo dalle fatiche costanti e quotidiane. A porgere i più sentiti auguri e ringraziamenti sono Il dirigente scolastico, Nadia Lombardi, la DSga Rossana Granchi, la vicepreside Cosimina Aversa e ovviamente tutto il personale docente e Ata dell’Istituto Nautico Artiglio. Per Anna Maria Grotti arrivano anche gli auguri da parte dei nipotini Asia e Francesco.