PIETRASANTA – A partire da venerdì 15 giugno al MuSA nuovi appuntamenti con Conversazioni con l’artista. Dopo il successo dello scorso anno le porte del MuSA si aprono per un nuovo ciclo di appuntamenti con artisti di fama internazionale che vivono e lavorano a Pietrasanta.

Ospite della prima serata, Renzo Maggi, Maestro d’Arte diplomato all’Istituto Stagio Stagi di Pietrasanta nel 1961 e apprendista con particolare dedizione allo studio dell’anatomia sotto la guida dello scultore Leonida Parma. Dopo aver lavorato a Milano e in varie città europee per circa trent’anni, agli inizi degli anni 90 è tornato in Italia dove espone in modo permanente in alcune Gallerie di Pietrasanta, collabora con imprese e tiene convegni d’arte, in particolare recentemente ha partecipato ad uno dedicato a Michelangelo, per festeggiare i 500 anni dal suo arrivo in Versilia.

Renzo Maggi, durante la serata, si racconterà con aneddoti ed esperienze che hanno reso attuabile e significativo il proprio percorso, nella ricerca delle motivazioni che lo hanno spinto ad intraprendere la carriera artistica, spesso lontano dalle proprie origini. Farà da cornice una video intervista dettagliata riprodotta sui grandi schermi MuSA

con immagini e diapositive che ripercorrono gli anni lavorativi, i successi e le opere prodotte.

In occasione della serata a lui dedicata saranno eccezionalmente esposte alcune delle sue opere nello spazio del MuSA. Al termine della conversazione sarà offerto un aperitivo.

I prossimi appuntamenti in calendario sono: Anna Chromy il 29 giugno, Daphné Du Barry il 13 luglio, Philippe Delenseigne il 3 agosto e Claudio Capotondi il 24 agosto.

Renzo Maggi

venerdì 15 giugno 2018 | 18:30 – 20:30

Ingresso gratuito

Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili

Per prenotare www.musapietrasanta.it

MuSA – Via Sant’Agostino, 61 (angolo Via Garibaldi), Pietrasanta