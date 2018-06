Al Mercatone Uno un presidio dei lavoratori per chiedere sostegno

Stasera alle 19 le lavoratrici ed i lavoratori di Lucca faranno un piccolo presidio distribuendo un volantino. Come Uiltucs e Uil patrociniamo l’iniziativa, anche se non abbiamo capito perché su LUCCA non siamo riusciti a fare iniziative di resistenza come a Colle Val d’Elsa e come ad ALTOPASCIO in un primo momento.

Questo il volantino che sarà distribuito alla ultima chiusura di Mercatone:

“Ci sentiamo in dovere di ringraziare tutti i clienti che, in tanti anni, sono stati la nostra forza contribuendo a far si che il nostro lavoro ed il nostro impegno quotidiano, oltre a soddisfare le loro esigenze, hanno dato a tutti noi la possibilità di vivere una vita dignitosa . Purtroppo la nostra amata azienda é fallita per motivi che , certamente, non sono dipesi da noi dipendenti e, per questo, non ci sentiamo dei falliti. Noi tutti , anche a nome delle nostre famiglie, vi ringraziamo di cuore. E vi chiediamo di sostenerci nella nostra lotta per poter continuare a lavorare”>>.