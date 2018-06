Al Forte arriva il progetto “Ecobonus Tari 2018” per risparmiare sui rifiuti

FORTE DEI MARMI – Dal 1^ luglio prossimo al cittadino virtuoso verranno riconosciuti degli ECOBONUS, a fronte del conferimento di alcune tipologie di rifiuto qualitativamente idonee, che garantiranno uno sconto sulla TARI (Tassa sui Rifiuti) dell’anno successivo. L’operazione di risparmio rientra nel progetto sperimentale “RISPARMIA SULLA TARIFFA – ECOBONUS TARI 2018”, approvato dall’Amministrazione Comunale, con Delibera G.C. n. 119 del 09/04/2018, al fine di incentivare il conferimento spontaneo dei cittadini ai Centri di Raccolta intercomunali e di responsabilizzare gli stessi sulla qualità dei rifiuti differenziati conferiti..

Potranno usufruire di tale opportunità gli utenti TARI residenti nel territorio comunale e gli utenti TARI proprietari di seconde case non residenti. Nel primo caso tutti i componenti del nucleo familiare potranno conferire utilizzando la propria tessera sanitaria ed il sistema assocerà il peso dei rifiuti conferiti all’utente TARI residente di riferimento. Nel secondo caso invece potranno conferire solo gli intestatari TARI con la propria tessera sanitaria. Nel Centro di Raccolta sarà presente un operatore di ERSU S.p.A. incaricato dell’accettazione e dell’assistenza degli utenti durante l’operazione di pesatura dei rifiuti. Successivamente gli utenti provvederanno autonomamente, tramite carrelli messi a disposizione da ERSU S.p.A., a conferire i rifiuti all’interno degli appositi contenitori. L’utente dopo aver esibito la propria Tessera Sanitaria, con i rifiuti, differenziati e separati per tipologia sarà coadiuvato dagli addetti del Centro di Raccolta nelle operazioni di pesatura. Gli stessi operatori poi provvederanno a registrare le quantità di rifiuto conferito all’interno del software e rilasceranno all’utente uno scontrino con il dettaglio della tipologia e del peso dei rifiuti conferiti. A ciascun conferitore verranno corrisposti ECOBONUS in relazione ai quantitativi conferiti secondo una correlazione che sarà determinata alla fine della sperimentazione. Ad ogni cittadino, nella redazione dalla TARI dell’anno successivo a quello di conferimento, verrà detratto un importo economico pari alla valorizzazione dell’ECOBONUS, determinato dall’Amministrazione Comunale di anno in anno, per il numero di ECOBONUS acquisiti nell’attività di conferimento dei rifiuti presso i Centri di Raccolta. È prevista una soglia massima di sconto annuale pari al 20 % del valore della TARI.

I Centri di Raccolta effettueranno il seguente orario di apertura: CENTRO DI RACCOLTA CIOCCHE, ubicato nel Comune di Seravezza in via Ciocche. Aperto tutti i giorni dal lunedi al sabato dalle ore 7.00 alle ore 19.00

CENTRO DI RACCOLTA OLMI: ubicato nel Comune di Pietrasanta in Via Olmi. Aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 19:00.

Eventuali variazioni di orario e di centro di raccolta saranno comunicate con congruo anticipo agli utenti tramite avviso affisso all’ingresso del Centro di Raccolta e pubblicazione sul sito internet.

Alcuni esempi di rifiuti che possono essere conferiti ai Centri di raccolta e che consentiranno l’acquisizione dei corrispondenti ECOBONUS: CARTA E CARTONE 2Kg = 1 ECOBONUS, IMBALLAGGI IN VETRO 5Kg = 1 ECOBONUS, MULTIMATERIALE 0,1Kg = 1 ECOBONUS, PLASTICA (tavoli, sedie, cassette) 2kg = 1 ECOBONUS, IMBALLAGGI METALLICI (latt. d’alluminio) 0,1kg = 1 ECOBONUS