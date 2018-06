Al circolo Asi El Nino della SS Annunziata la finale lucchese della Gazzetta Dream Cup di calcio a 5

LUCCA – Saranno di scena sabato 23 Giugno, con i quarti nella mattinata, le semifinali nel primo pomeriggio e la finale alle 18, presso il Centro Sportivo El Nino della Ss Annunziata di Lucca, le gare conclusive della tappa lucchese della Gazzetta Dream Cup, il torneo organizzato da La Gazzetta dello Sport in collaborazione con Lega Nazionale Calcio Amatoriale (LNCA) e Umbro, per individuare la squadra che vestirà i colori nazionali e ci rappresenterà alla Coppa del Mondo di Calcio amatoriale a 5, a settembre a Shanghai, giocando contro squadre di tutto il mondo.

In questo momento è in corso una fase di qualificazione nazionale, articolata in maratone di diverse ore, in 32 città italiane, fra cui appunto Lucca.Chi vince approda alla finale di Gazzetta Dream Cup che si disputerà il 14 luglio a Rimini e impegnerà le 32 squadre e i loro 320 giocatori in 12 ore di gioco, con gare suddivise in 8 gironi su 2 campi da calcetto. Il campione nazionale giocherà poi la finale mondiale a Shangai.

Una grande soddisfazione per il Centro Sportivo El Nino, sede delle attività dell’Asi di Lucca, che oltre a calcio a 5 e sette sta per varare, a breve, delle importanti novità in ambito di sport di squadra.