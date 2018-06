Al centro culturale Agorà la mostra fotografica di Stefano Lotumolo

LUCCA – Fino al 17 giugno al centro culturale Agorà sono esposte 83 opere del fotografo freelance Stefano Lotumolo di Lucca.

«Finalmente – dice Lotumolo – torno nella mia città natale, orgoglioso di mostrare ai miei concittadini i frutti di un lavoro che ha cambiato radicalmente la mia vita. Ho 30 anni e dal novembre 2015 viaggio, prevalentemente ho visitato Africa ed Asia, vivendo anche 10 mesi in Australia e da 4 settimane ho iniziato questa mia prima tournée in giro per l’Italia».

La mostra fa parte di un progetto nato per sensibilizzare e far conoscere alcune delle realtà presenti in questo mondo, mostrandole in maniera diversa, durante sprazzi di vita quotidiana. Attraverso le sue foto Stefano Lotumolo cerca di trasmettere un messaggio d’amore e di condivisione tra culture, con la speranza che la diversità diventi un valore aggiunto e non più un limite. Il suo progetto «ITS ALL ABOUT LOVE» consiste in una tournée di mostre fotografiche iniziata il 15 aprile scorso dal Farm Park di Favara in Sicilia passando per diverse città italiane, alcune su tutte Lucca, Bari, Civitavecchia e lo vedrà presente anche al Festival Internazionale del Cinema di Frontiera, sempre in Sicilia.