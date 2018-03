Al Centro Chiavi d’Oro la storia di Ernest Erbstein “L’allenatore errante”

LUCCA – Per i “Pomeriggi di Cultura e d’Amicizia”, giovedì 15 marzo, alle ore 16,00, presso il Centro Chiavi d’Oro, proiezione del videodocumentario “L’allenatore errante” che propone la storia di Ernest Erbstein, uno dei più brillanti uomini di sport della prima metà del secolo scorso. La racconta la figlia Susanna, coreografa di fama internazionale, che, insieme al padre, allenatore della squadra di calcio della Lucchese, e alla famiglia visse a Lucca sino al 1938, quando tutti gli Erbstein ne furono allontanati dalle infami leggi razziali entrate in vigore in quell’anno. Li attendeva un destino di faticose, e talvolta tragiche, peregrinazioni per l’Europa in guerra.

Il video, prodotto dall’Ufficio Attività Educative del Comune di Capannori, per la regia di Pier Dario Marzi ed Emmanuel Pesi, è presentato da Luciano Luciani.

Ingresso libero.

Info: 0583 48097