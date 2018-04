‘Akira’ festeggia trent’anni con una proiezione speciale il 18 aprile all’Astra

LUCCA – Grande attesa per l’amatissimo lungometraggio di animazione che verrà proiettato, in occasione dei trent’anni dall’uscita, il 18 aprile al cinema Astra di Lucca.

Nuovo doppiaggio per un’opera che ha fatto la storia del fumetto e dell’animazione giapponese.

Fu creato con il supporto di Otomo, autore dell’omonimo manga da cui è tratto, che ne curò la regia e creò un’opera che rappresenta un pezzo di storia della fantascienza e che conquistò milioni di fan in tutto il mondo raggiungendo incassi record.

Il film, che è diventato una pietra miliare nella storia dell’animazione, fondendo elementi da “2001 Odissea nello spazio” e “I guerrieri della notte” tra gli altri, coinvolse più di 1300 animatori provenienti da 50 diversi studi ed è annoverato da Wired tra i 30 dei migliori film di science fiction di tutti i tempi insieme a Blade Runner, Gattaca e Matrix.

Appuntamento da non perdere al cinema Astra Mercoledì 18 Aprile ore 17.30 e 21.00.

Per maggiori informazioni e acquisto dei biglietti consultare il sito http://www.luccacinema.it