” Ah….parte l’arte”: iniziativa sabato alla Fondazione Bml

LUCCA – Video Iris associazione culturale di Lucca organizza il secondo evento della iniziativa ” Ah….parte l’arte” in Piazza San Martino nella sala auditorium della Fondazione della Banca del Monte sabato 31 marzo 2018 dalle ore 18 alle ore 20 con ingresso libero.

Il programma:

Il Fojonco si esibisce dopo tre anni di sosta forzata per la perdita di uno dei suoi componenti, in un programma di musiche e ballate celtiche. Marta Francesconi legge alcuni dei suoi brevi racconti. Gloria Pera proietta una sintesi del suo cortometraggio “Fino in fondo”. Il duo No Name composto dai giovanissimi Lorenzo e Nina esegue alcuni blues e brani folk.

Video Iris con “Ah…..parte l’arte” vuole dare spazio a tutti coloro che, senza troppi fronzoli, vogliono presentare al pubblico le proprie produzioni artistiche.

