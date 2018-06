Agriristorante 2.0: nuova inaugurazione con la presentazione dei nuovi progetti

MASSAROSA – Assaggia la seconda stagione dell’Agristorante. Tutto pronto a Massarosa per Agristorante 2.0 l’evento in programma sabato 16 giugno per sancire una nuova partenza del ristornate gestito interamente da contadini CIA che negli anni si è fatto conoscere per la propria filosofia del Km zero, dalla terra alla tavola con le stesse mani. L’apicoltore Alfredo Vallini e la contadina Monica Palagi ti aspettano per farti scoprire tutte le novità di questa seconda stagione: dal servizio di asporto al corso di cucina tradizionale, valorizzazione degli ingredienti “poveri” e l’importanza del riciclo, dal corso di apicoltura all’iniziativa “mangia consapevole”. Senza dimenticare l’impegno nel sociale dell’Agristorante con l’apertura a tutte le associazioni di volontariato con progetti concreti mirati alla crescita culturale, sociale ed economuca del comprensorio di Massarosa. Semplice e genuino il menù per la serata: fritto dell’orto, zuppa di farro e fagioli e torta di mele il tutto accompagnato dalla musica e dalla voce di Giovanni Bianchini. L’appuntamento è dunque sabato 16 giugno a partire dalle 20.00 all’Agristorante in via Ficaia, 524 a Massarosa.