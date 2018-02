Agorà della Scienza: un incontro sulla natura del tempo da tre diverse prospettive

LUCCA – La natura del tempo è di difficile definizione e si potrebbe dire con Sant’Agostino ‘Io so che cosa é il tempo , ma quando me lo chiedono non so spiegarlo’. Sull’idea di tempo si discuterà sabato prossimo, 17 febbraio, all’Agorà della Scienza affrontando il tema da 3 diverse prospettive: quella della filosofia, che riflette su come il mistero del tempo si intersechi con il mistero dell’identità personale; quella della fisica moderna che da Einstein in poi lega indissolubilmente il tempo allo spazio; e infine dalla prospettiva

neurobiologica che si interroga sui meccanismi neurali del tempo ‘soggettivo’ che governa la nostra vita quotidiana e la ciclicità di molte funzioni vitali.

Vi aspettiamo all’Auditorium della Biblioteca Civica di Lucca, via dei Servi alle 17.30 di sabato 17 febbraio.