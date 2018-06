Agorà della Scienza – sabato appuntamento con l’archeologia e la bioarchelogia

LUCCA – Lucca e la sua provincia riservano molte meraviglie storiche ed

archeologiche. Una di queste è l’abbazia di San Pietro di Pozzeveri una

costruzione antica situata tra Porcari e Altopascio. Per la sua posizione

strategica lungo la via Francigena l’abbazia, con il suo ospedale,

rappresentava un importante punto di sosta e di cura per i pellegrini

che percorrevano la strada diretti a Roma.

Dal 2011 un’equipe di archeologi e di antropologi conduce gli scavi nel

territorio occupato dall’abbazia allo scopo di ricostruire non solo le

vicende storiche di cui la chiesa è stata testimone ma anche i segni

biologici lasciati da chi vi è passato. L’esame delle sepolture di epoche

diverse presenti a San Pietro di Pozzeveri è oggetto di studio da parte

dei bioarcheologi e ci fornisce informazioni preziose su condizioni di

vita, economia, alimentazione e malattie dal Medioevo all’età moderna.

Di tutto questo parlerà per l’Agorà della Scienza Antonio Fornaciari

direttore scientifico del cantiere di scavo di Badia Pozzeveri , sabato 9

giugno alle 17.30 presso l’Auditorium della Biblioteca Civica dell’Agorà,

piazza dei Servi, Lucca.