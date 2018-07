Agitazione alla LIDL di Sant’Anna e presidio dei consiglieri di “Sinistra con Tambellini”

LUCCA – <<Siamo al fianco dei lavoratori, per una piena e buona occupazione per i dipendenti della LIDL>>.

Con queste motivazioni Daniele Bianucci e Francesco Lucarini, capogruppo e consigliere comunale di Sinistra con Tambellini, hanno dato vita ad un piccolo presidio di fronte al negozio di Viale Puccini a Sant’Anna; spiegando con un volantinaggio, ai clienti, le ragioni per cui, domani, i lavoratori della LIDL saranno in stato di agitazione, per il rinnovo del contratto integrativo aziendale.

<<La mobilitazione dei dipendenti della LIDL è sacrosanta – sottolineano Bianucci e Lucarini – e noi abbiamo voluto esprimere, con questo piccolo presidio, la nostra piena vicinanza e solidarietà. La LIDL è un’azienda sana e positiva, grazie anche all’impegno e alla dedizione che i lavoratori assicurano ogni giorno. Proprio per questo, la partita per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, aperta da tempo, non potrà dirsi chiusa, fino a quando non saranno date risposte concrete alle legittime richieste avanzate: in particolare, in merito alla flessibilità incontrollata, esistente per i part time; per il riconoscimento di orari di lavoro più umani; per un sistema di incentivazione reale e meritocratico dei dipendenti; per regolare in modo chiaro e sostenibile il lavoro domenicale. Il lavoro è il mezzo più importante per assicurare dignità e libertà alle persone e alle famiglie: e per il gruppo di “Sinistra con”, rappresenta la priorità del nostro impegno e della nostra azione politica e amministrativa>>.