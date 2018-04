Aggressioni senza motivo: individuato lo ‘schiaffeggiatore’ di San Concordio e Sant’Anna

LUCCA – Ha un nome e un volto l’uomo che ha aggredito due donne, una a San Concordio e una a Sant’Anna. Non ha invece una motivazione il gesto dell’uomo, che ha scelto le vittime solo guidato dal fatto che erano in auto e con il finestrino abbassato.

Sembra essere questo l’unico punto in comune tra le due donne aggredite dall’uomo, un 37enne di origine nigeriana, regolare sul territorio nazionale e residente a Prato, che, nei giorni scorsi, ha schiaffeggiato prima una donna a San Concordio – alla quale ha anche rotto uno zigomo – e lunedì scorso una a Sant’Anna.

Fin dalla prima aggressione la polizia si è messa a lavoro per cercare di identificare l’aggressore. Impresa tutt’altro che facile, poiché non vi erano molti elementi che potessero aiutare gli inquirenti a identificarlo. Una volta esclusi coloro che vivono sul territorio di pertinenza della questura di Lucca, non restava che cercare tra i ‘pendolari’, ma non c’erano aggressioni simili, anche in altre città, che potessero portare all’identificazione dell’aggressore.

Fondamentale è stato un uomo che vive a San Concordio e che aveva assistito alla prima aggressione: grazie alla sua testimonianza, gli investigatori della Mobile e della Squadra Volanti sono riusciti a identificare il 37enne, che è stato riconosciuto anche dalle due donne aggredite.

Per lui è scattato il foglio di via obbligatorio per tre anni dal territorio di Lucca: qualora avesse la malaugurata idea di ripresentarsi a Lucca, incorrerà in provvedimenti non certo leggeri, in quanto l’accusa è di lesioni personali, aggravata dai futili motivi.

Per l’uomo non si configura nemmeno l’attenuante di una patologia psichiatrica, poiché è stato sottoposto a perizia, ma secondo gli esperti non vi sarebbero gli estremi per poter invocare una tale possibilità. Insomma, ancora non è dato di comprendere il perché di quelle aggressioni, apparentemente senza alcuna ragione.

«Abbiamo proceduto con indagini vecchio stampo – spiega il questore di Lucca, Vito Montaruli – bussando porta per porta, per trovare indizi che potessero aiutarci a identificarlo. Ci siamo riusciti anche grazie alla collaborazione che abbiamo trovato, ma dobbiamo fare un appello: in casi come questo, la tempestività con cui interveniamo è fondamentale. Per questo invitiamo tutti, a fronte di situazioni gravi come queste, a chiamare il 113 come primissima cosa, dandoci così la possibilità di intervenire nel giro di pochissimi tempo e, in questo modo, bloccare un fenomeno grave sul nascere».