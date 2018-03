African Perfect Harmony: musica nelle case di riposo con i richiedenti asilo della Cri

LUCCA – Il Comitato di Lucca della Croce Rossa Italiana da sempre si occupa delle fasce più vulnerabili della società, tra queste ci sono gli anziani e in particolare gli anziani che risiedono nelle case di riposo presenti sul nostro territorio.

Esiste già all’interno dell’Area2, (quella deputata al sociale), un’attività rivolta agli anziani delle case di riposo: il sabato pomeriggio, 5 volontari per lo più giovani, si recano in queste strutture e giocano a tombola con gli ospiti. Ma Croce Rossa si occupa anche di dare accoglienza ai richiedenti asilo che arrivano nella nostra città, ospitandoli presso il campo di prima accoglienza gestito dai Volontari della CRI.



Una delle responsabili del progetto Ilaria Cortesi illustra il perchè di questa iniziativa.

<<L’ idea progettuale, quella di unire le forze, di unire le due realtà in un’ottica di inclusione e integrazione sociale è nata nello scorso mese di Luglio quando prende vita il progetto musicale all’interno del Centro di Prima Accoglienza gestito dai Volontari del Comitato di Lucca.

La spinta venne proprio dagli ospiti dello stesso Centro, i quali durante gli incontri con la psicologa, espressero il desiderio di “rinascita” dopo il trauma del viaggio e con la voglia di un nuovo inizio, di dare spazio e forma alla loro passione e talento musicale.

Dopo un confronto interno dello staff, fu concordata la fattibilità del progetto ed acquistammo strumenti musicali con il coinvolgimento di un maestro che potesse dare lezioni all’ intero gruppo musicale>>.



Come si arrivati a costituire una vera e propria band?

<<I ragazzi, di origine nigeriana, hanno cominciato a costituirsi come band, trovando nel Centro di Accoglienza tutti gli altri componenti del gruppo necessari.La band si è data il nome di “African Perfect Harmony”, si è specializzata nello stile musicale High Life ed è così composta: chitarra elettrica, basso, batteria, percussioni e canto, per un totale di 11 elementi.

La band si incontra per prove musicali 2 volte a settimana e 1 volta a settimana hanno lezione di gruppo con un maestro professionista presso la sede della Croce Rossa. I cantanti stanno al momento seguendo anche delle lezioni di canto presso H-demia di Musica>>.



Quali sono gli obiettivi del progetto?

<<Per prima cosa si cerca di favorire Integrazione con la cittadinanza e l’inclusione nella società italiana (possibilmente inserendo nella band musicisti italiani) combattendo così l’emarginazione culturale e sociale dei richiedenti protezione internazionale. Il miglioramento e pratica della lingua italiana. Il miglioramento della condizione di vita dei richiedenti protezione internazionale>>.



E il progetto “Vicini agli anziani”?