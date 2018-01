Aducons: 124 rimborsi per l’Iva sui rifiuti nel 2017

LUCCA – L’Aducons Law & Food ha vinto nel 2017 le cause per conto 124 cittadini di Lucca e Capannori che hanno potuto ottenere così oltre 22 mila euro di rimborsi, ottenendo indietro l’Iva pagata indebitamente sulla tassa dei rifiuti.

Prosegue anche nel corso del 2018 l’azione di recupero dell’Iva pagata dai cittadini sulla Tia, tariffa della spazzatura, ma non dovuta, intrapresa dalla sede lucchese dell’Aducons Law & Food. Dopo aver consegnato gli ultimi assegni oltre un centinaio di cittadini, nei mesi scorsi, frutto delle cause vinte su Sistema Ambiente e Ascit Spa, l’associazione di difesa dei diritti di utenti e consumatori annuncia che sta preparando una nuova ondata di ricorsi. Una trentina di questi dovrebbero già arrivare in giudicato in questo primo mese del nuovo anno.

«Le cause intraprese in tribunale contro Ascit spa e Sistema Ambiente – spiegano gli avvocati dell’Aducons – hanno visto il giudice dare ragione ai cittadini. Quindi stiamo provvedendo a preparare nuovi ricorsi, e chiamiamo i cittadini interessati a muoversi per avviare le pratiche per chiedere alla società di raccolta e di gestione dei rifiuti di versare quanto dovuto. I cittadini possano ottenere i risarcimenti dovuti, solo dietro specifica azione, perché il riconoscimento del diritto non è automatico. Si ricorda che l’assistenza legale dell’associazione è gratuita e che è necessari solo versare la quota associativa».

Complessivamente nell’anno passato sono stati consegnati assegni ai cittadini che avevano fatto richiesta del recupero dell’Iva, con un risarcimento medio di 150/200 euro a persona e con punte anche di 500 euro, a seconda della somma pagata.

Chi volesse informazioni o necessitasse dell’assistenza dei suoi consulenti legali, potrà chiamare tutti i giorni il numero 0583/582621, il cell 371/3993373 o recarsi presso i nuovi locali dell’associazione a Lucca in Via del Gonfalone n. 5 (dentro porta Santa Maria), oppure scrivere una mail all’indirizzo aduconstoscana@nullgmail.it