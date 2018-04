“Adolescenti e internet”: sold out per il seminario a Villa Bertelli

FORTE DEI MARMI – Tutto esaurito al seminario formativo “Adolescenti e internet” in programma per venerdì prossimo alle 16.00 in Villa Bertelli e che sarà tenuto da Roberta Bruzzone, nota criminologa e psicologa forense, e da Anna Vagli, giurista ed in perfezionamento presso l’accademia di Scienze Forensi di Roma,

“Siamo felici – spiega il consigliere con delega alle Pari Opportunità Sabrina Nardini – delle numerose richieste di partecipazione al seminario che abbiamo ricevuto, a dimostrazione dell’interesse che riveste la tematica in questione.

Si sono iscritti medici, psicologi, avvocati, insegnanti ma anche tanti genitori, segno che è stato apprezzato anche il taglio non da “addetti ai lavori” che abbiamo cercato di dare all’evento. Ci spiace che non sia stato possibile accogliere tutte le richieste che ci sono pervenute ma non mancheranno certamente ulteriori occasioni di approfondimento su un tema che sarà sempre più di attualità come quella dei social network e dei rischi connessi, specie per i giovani, da un suo utilizzo non corretto.”

Una raccomandazione finale per tutti coloro che hanno ricevuto conferma di avvenuta iscrizione, di presentarsi presso la Villa Bertelli in anticipo onde consentire di poter svolgere in modo più fluido possibile le operazioni di accredito che saranno possibili a partire dalle ore 15.00.