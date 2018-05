Admo: sabato un corso per abilitazione professionale di sanitari dell’associazione

LUCCA – L’Associazione donatori midollo osseo e il Registro Regionale avvieranno a partire da maggio 2018 una serie di corsi, tenuti da Gianni Rombolà finalizzati all’abilitazione professionale di sanitari ADMO. La prima sessione formativa si svolgerà sabato 26 maggio presso la sede del Cesvot di Lucca in via Mazzini, 70 dalle 10,30 alle 12,30.

L’Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO) ha come mission la ricerca di molti donatori potenziali di cellule staminali emopoietiche del midollo osseo (CSE) per arricchire il Registro Italiano IBMDR, organo della sanità pubblica. La compatibilità tra donatore e ricevente è valutata in 1:100.000 pertanto servono molti donatori per dare speranze di vita, con l’accesso al trapianto di CSE, a chi è affetto da patologie come la leucemia, i linfomi, il mieloma e molte altre. I criteri di qualifica dei sanitari abilitati ai prelievi salivari extra ospedalieri sono riportati all’interno del documento “Linee guida per il reclutamento outdoor in conformità alla normativa vigente e agli standard del Registro Nazionale Donatori di Midollo Osseo (IBMDR)”. In virtù di questa collaborazione, ADMO e il Dott. Rombolà, Direttore del Registro Regionale hanno pertanto dato vita ad un progetto finalizzato al reclutamento e alla formazione di sanitari ADMO abilitati ai prelievi salivari outdoor secondo i criteri delle predette linee guida.

Per informazioni scrivere a admolucca@nulladmotoscana.it