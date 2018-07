Addio a Nadia Fantoni, fondatrice dell’Associazione di Aiuto ai Laringectomizzati

LUCCA – E’ deceduta questa mattina (16 luglio) Nadia Fantoni, fondatrice e colonna portante dell’Associazione di Aiuto ai Laringectomizzati (A.d.A.L.). Aveva 72 anni e da venti circa viveva con una grave menomazione della laringe che l’aveva portata alla perdita della voce. Grazie alla sua forza di volontà e all’intervento di logopedisti specializzati, riuscì ben presto ad imparare una tecnica alternativa di emissione dei suoni che le permise il recupero della voce e, sino a questa mattina, di poter parlare.

Dopo la malattia, la Fantoni decise di spendere la sua vita per l’aiuto delle persone che come lei avevano perso la voce a causa di un tumore della laringe. Nacque così l’A.d.A.L. e la scuola per laringectomizzati. L’intuizione della Fantoni fu quella di affiancare ai logopedisti dei peer educator, ossia degli educatori alla pari rappresentati da quelle persone che dopo la malattia e la rieducazione alla parola, decidevano di insegnare ad altri la tecnica.

Fino a un mese fa, Nadia Fantoni ha continuato la sua attività di volontariato, insegnando nelle scuole per laringectomizzati di Lucca, Capannori, Viareggio e Altopascio, coadiuvata da altri volontari. L’A.d.A.L. è infatti, oggi, l’unica scuola di rieducazione fonatoria basata sul mutuo aiuto e completamente gratuita, presente nel nord ovest della Toscana. Essa che conta oltre trecento soci, tutte persone che, dopo la malattia, hanno beneficiato della scuola per il recupero della voce e successivamente hanno deciso di diventare volontari dell’associazione stessa.

Senza Nadia Fantoni l’A.d.A.L. non sarà più la stessa, ma tutti noi soci ci saremo e ci impegneremo per continuare la strada da lei intrapresa.