Ad Athena la mostra ‘Petali di Devozione’ fini al 14 aprile

CAPANNORI – Arricchita di ulteriori pannelli illustrativi la mostra ‘Petali di devozione, i fiori nelle piccole immagini della devozione popolare” allestita al Museo Athena di Capannori a cura dell’Associazione Culturale Ponte in collaborazione con il Comune. L’esposizione, che resterà aperta fino al prossimo 14 aprile, pone l’attenzione su un particolare settore delle stampe popolari interessanti non solo per l’aspetto devozionale, ma anche per una vera e propria considerazione artistica e in senso più generale demoetnoantropologica. Nella mostra si possono ammirare diversi quadri con santini originali dell’Ottocento e del Novecento, prodotti secondo le varie tecniche utilizzate nel periodo: incisioni di vario genere, cromolitografie, pochoir, stampe offset, ma non mancano esemplari eseguiti manualmente. L’organizzazione è per tematiche, per cui abbiamo vari “giardini”: di Gesù, della Madonna, dei Santi, di Gesù Bambino, della Croce. Nell’allestimento compaiono inoltre diversi pannelli dove gli originali sono riprodotti con forti ingrandimenti in modo che possano venire meglio apprezzati i particolari, sia da un punto di vista compositivo che esecutivo. I pensieri e i sentimenti nei confronti della divinità e dei santi vengono qui espressi con una simbologia particolare nel linguaggio dei fiori. Orario di apertura lunedì-sabato ore 9-12, martedì e giovedì anche 14.30-17.30. Ingresso libero.