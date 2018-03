Ad Artemisia si parla di mammiferi acquatici con la naturalista Silvia Sorbi

CAPANNORI – ‘Tutti al mare (o quasi)!-breve storia dei mammiferi acquatici’, questo il titolo della conferenza in programma domani, mercoledì 21 marzo, alle ore 18 al polo culturale Artèmisia di Tassignano nell’ambito della rassegna ‘Capannori tra evoluzione e apocalisse’ promossa dal Comune in collaborazione con il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa e l’associazione Archeosofica.

La conferenza sarà tenuta da Silvia Sorbi, naturalista, che si occupa dei servizi educativi del Museo di Storia naturale di Calci.

I mammiferi sono comparsi sulla Terra circa 200 milioni di anni fa, ma solo dopo la grande estinzione di 65 milioni di anni fa, si sono diffusi ampiamente anche in ambiente acquatico. Nel corso dell’evoluzione varie linee hanno scelto la via dell’acqua, alcune con successo, altre senza. Nel corso della conferenza sarà spiegato come e perché.