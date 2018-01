Ad Artemisia premiati i vincitori del premio “Città di Capannori 2017”

CAPANNORI – In tanti hanno preso parte sabato scorso alla cerimonia di premiazione del Premio letterario ‘Città di Capannori’ 2017′ svoltasi nella sala Pardi del polo culturale Artémisia. I nomi dei vincitori sono stati resi noti dopo l’intervento della vice sindaca Silvia Amadei che ha sottolineato l’importante valore culturale del premio finalizzato a scoprire e valorizzare nuovi talenti letterari e della presidente della giuria, la scrittrice Margherita Loy, che ha illustrato i criteri che hanno guidato la giuria nella scelta dei vincitori.

Giuria composta dall’editore Marco Del Bucchia e dagli scrittori Luciano Luciani e Marco Pedonesi.

Cinque i premi assegnati: il primo premio della ‘Sezione ‘Saggio’ è stato assegnato a Paolo Maria Borsoni di Ancona per il saggio ‘Attendibilità’; il primo premio della ‘Sezione racconto’ è andato a Giuseppe Vetromile di Madonna dell’Arco (Napoli) per il racconto’‘Giuseppe Mandò, riepilogante’; il primo premio ‘Sezione poesia’ è stato aggiudicato a Ivan Fedeli di Ornago (Monza) per la poesia ‘Agosto metropolitano’; il premio speciale ‘Luciana Baroni’ è stato assegnato ad Alberto Vannucci di Lucca per la poesia ‘La nonna’; il premio speciale giovani è andato a Giuseppe Lance di Bologna per la poesia ‘Ai fianchi e sugli occhi’.

I primi tre classificati delle sezioni ‘saggio’, ‘racconto’ e ‘poesia’ hanno ricevuto un premio di 500 euro, mentre il vincitore del premio speciale ‘giovani’ ha ricevuto un premio di 300 euro e il primo classificato del premio speciale ‘Luciana Baroni’ ha ricevuto un premio di 200 euro.

Gli attori della Compagnia ‘Teatro Giovani’ Agnese Manzini e Francesco Nutini hanno letto i testi vincitori del premio.

I premi sono stati consegnati dalla vice sindaca Silvia Amadei che dichiarandosi soddisfatta per l’alto numero di partecipanti e per la qualità delle opere pervenute ha voluto ringraziare la giuria per il lavoro svolto e tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita del premio letterario ‘Città di Capannori 2017’. Nel corso della cerimonia sono state consegnate a tutti i 34 finalisti due copie dell’antologia delle loro opere edita da Marco Del Bucchia editore.