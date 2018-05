Ad Artemisia “I giorni della fenice”, il nuovo libro di Elena Cicalini

CAPANNORI – Sabato 19 maggio alle ore 16.30 nella sala Pardi del polo culturale Artémisia Elena Cicalini presenterà il proprio libro “I giorni della fenice” (edizioni Scatole parlanti). A dialogare con l’autrice sarà Maria Teresa Leone.

Come scrive Vincenza fava nella prefazione del libro “Elena Cicalini riesce a cogliere i propri stati emotivi come il dolore per una perdita, il senso abbandonico dell’esistenza, la passione e la fuga da se stessi per poter poi affrontare in modo decisivo la verità che ognuno di noi cela dentro di sé. Non è semplice affrontare i propri demoni interiori, dargli spazio e farli emergere con una consapevolezza tale che ci lascia sorpresi e meravigliati per l’intensità donataci da una versificazione musicale e al tempo stesso oggettiva, realistica. Non c’è indulgenza o rassegnazione, ma un tentativo costante, vicino alla ribellione, di dare voce a tutto ciò che preme e ha bisogno di uscire, anche quando fa male.