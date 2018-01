Ad Artè torna in prima visione “Il ragazzo invisibile: seconda generazione”

CAPANNORI – Italia, 2018 – 100′ di Gabriele Salvatores con Ludovico Girardello, Kseniya Rappoport, Galatea Bellugi, Noa Zatta, Ivan Franek e Valeria Golino sarà in prima visione a Capannori per la stagione 2018 del Cinema Artè. Gli appuntamenti saranno sabato 13 gennaio, in orari 17.30 – 20.00 e 22.00, domenica 14, alle 17.30 1 20.00, e lunedì 15 alle ore 21.00.



Nel 2015 fu proiettato ad Artè in prima visione, con grande successo, Il ragazzo invisibile di Gabriele Salvatores. Dopo tre anni, ancora in anteprima per il circuito dei cinema lucchesi, il Cineforum Ezechiele torna a presentare il secondo capitolo della saga dei giovani supereroi italiani.

Per il timido Michele, protagonista di Il ragazzo invisibile: Seconda generazione, non è facile tornare alla vita normale dopo aver scoperto di avere doti “speciali”, di essere uno Speciale. Eppure, ormai sedicenne, Michele Silenzi (Ludovico Girardello) vive un’adolescenza turbolenta come molti dei suoi coetanei, non solo per i traumatici eventi del passato, ma per il carico delle relazioni che si fanno più complesse: con gli adulti, in particolare con la madre Giovanna (Valeria Golino), e con la ragazza dei suoi sogni, dolorosamente innamorata di un altro. Solo, infelice, arrabbiato col mondo, la vita di Michele prende una piega inaspettata quando vi irrompono improvvisamente la misteriosa gemella Natasha (Galatea Bellugi) e la madre naturale, Yelena (Kseniya Rappoport), due donne che stravolgeranno la sua esistenza, chiamandolo a una nuova avventura alla quale non potrà sottrarsi.

La programmazione del cinema Artè di Capannori è curata dal Cineforum Ezechiele 25,17 che gestisce l’attività in convenzione dal Comune di Capannori. Le proiezioni si tengono nei giorni di sabato, domenica, lunedì e tutti i festivi e prefestivi. Il biglietto di ingresso intero è di 7 euro. Il ridotto è di 5 euro e ne hanno diritto i soci del Cineforum Ezechiele, i ragazzi nati dal 2009 in poi e gli over 65 anni.