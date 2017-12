Ad Artè i corti di Diego Bonuccelli: le proiezioni mercoledì 27

CAPANNORI – Mercoledì 27 dicembre alle ore 18 ad Artè, nell’ambito della Stagione artistica, saranno proiettati quattro cortometraggi del regista Diego Bonuccelli. Si tratta di ‘3 giorni di Maggio’ (drammatico, 15′), ‘Più accecante della notte’ (Thriller, 20′); XII844 (Storico, 15′); ‘Incurabile solitudine’ (Drammatico 15′.). La proiezione è ad ingresso libero.

Diego Bonuccelli nasce a Viareggio l’11 novembre 1993. Ha studiato presso l’Università di Pisa. Nel 2013, a 19 anni , ha diretto due cortometraggi ( “Super Carla ” e ” The Green Furies “) . Nel 2014, a 20, ha diretto il cortometraggio ” The Day of the Partisan” e realizzato il suo debutto in un lungometraggio con “Welcome to Elderstorm “, un film carcerario ambientato negli Stati Uniti nel 1913. Nel 2015 ha diretto l’action-thriller “5 Maschere” e poi un docu-film intitolato “Oldnanna “. Nel 2016 ha diretto il corto “XII8442 sulla strage di Sant’Anna di Stazzema del 12 agosto 1944 e il suo ultimo cortometraggio intitolato “Più accecante della notte” dove possiamo vedere un inedito Panariello nei panni del cattivo.