Ad aprile la lirica protagonista a Villa Bertelli a Forte dei Marmi

FORTE DEI MARMI – “Un canto per voi”. Si intitola così la serata di lirica organizzata dall’associazione italiana persone down sezione Versilia a Villa Bertelli di Forte dei Marmi (LU) per sabato 7 aprile, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi e la collaborazione della Fondazione Villa Bertelli. Una serata dal sapore speciale grazie ad una serie di artisti che si sono prestati alla serata di beneficenza. Già confermata la presenza del tenore Riccardo Lio, del soprano Elena Bologni, della pianista Patrizia Cappuccio e della violinista Adele Casotti. Durante il concerto saranno proposte arie e liriche di Giacomo Puccini e Benedetto Marcello; ill notturno di Chopin verrà suonato al pianoforte. A presentare la serata dal titolo “Un canto per voi” saranno gli stessi ragazzi di Aipd Versilia onlus a cui andranno le offerte raccolte nella serata. Appuntamento è quindi per sabato 7 aprile alle ore 21 a Villa Bertelli a Forte dei Marmi. Ingresso Libero. Per info contattare il 3664953047