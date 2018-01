Ad Amatrice le panchine donate dalla comunità di Altopascio

ALTOPASCIO – Da oggi, ad Amatrice, ci sono le panchine made in Altopascio. Ieri, domenica 14, infatti, la Ciurma di Certaldo, gruppo spontaneo nato con un passaparola all’indomani del sisma del Centro Italia e divenuto realtà grazie alla convinzione degli organizzatori e alla solidarietà delle centinaia di persone coinvolte, ha consegnato al comune laziale gravemente colpito dal terremoto del 2016 le panchine donate dalla comunità di Altopascio.

Gli arredi, realizzati dall’azienda altopascese Ghise artistiche toscane, sono stati acquistati grazie ai fondi raccolti dall’amministrazione comunale, dai cittadini, dalle associazioni di volontariato, dalle imprese del territorio e dai comitati paesani nelle settimane successive al terremoto e durante la Festa del pane dell’anno scorso.

«Con la consegna delle panchine – spiega il Sindaco, Sara D’Ambrosio – aggiungiamo un tassello alla macchina di solidarietà che ha attivato l’intero paese. Dopo la Festa del pane del maggio scorso e la consegna dei dolci tipici e dei doni natalizi ad Accumoli, oggi arriviamo con le panchine: sono tasselli di un progetto più generale, nel quale rientra anche il gemellaggio che abbiamo in cantiere e che legherà Altopascio ai comuni di Amatrice e Accumoli. Abbiamo avuto la possibilità, attraverso l’azienda di Marginone che ha realizzato le panchine, di entrare in contatto con la Ciurma di Certaldo, che ha dato la sua disponibilità per portare il carico ad Amatrice. Un sincero ringraziamento da parte mia va a loro e a tutti gli altopascesi che da subito si sono impegnati per questo progetto: sono convinta che questa esperienza renderà ancora più grande la comunità di Altopascio».

Le pensiline per Accumoli sono pronte e già acquistate e verranno installate non appena il Comune laziale completerà la gara per la posa in opera.