Ad Altopascio lavori di asfaltatura in via del Palazzaccio e in via della Fossetta

ALTOPASCIO – Lavori in corso in via del Palazzaccio, ad Altopascio, e in via della Fossetta, località Cerro a Badia Pozzeveri, dove l’amministrazione comunale sta conducendo interventi di risanamento e nuova asfaltatura delle strade.

Le condizioni dell’asfalto, infatti, erano peggiorate ulteriormente, soprattutto dopo l’ultima stagione invernale, rendendo critico il livello di sicurezza del manto stradale. Per questo motivo l’amministrazione comunale, in linea anche con quanto più volte segnalato e richiesto dalla cittadinanza, ha provveduto ad affidare i lavori per un importo di 15.500 euro per via della Fossetta e di circa 12mila euro per via del Palazzaccio.