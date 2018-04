Ad Altopascio il 25 aprile si festeggia in sella alla bicicletta, grandi e piccini assieme

ALTOPASCIO – Un 25 aprile in sella alla bicicletta, ad Altopascio, con la “Biciclettata della Liberazione”. Si chiama così l’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale insieme con il Comune di Ponte Buggianese, l’Anpi e con numerose associazioni del territorio, che per mercoledì prossimo propone una giornata in mezzo alla natura e sulle due ruote per festeggiare la liberazione dell’Italia dal nazifascismo.

L’appuntamento è alle 9,30 alla Chiesa di San Rocco, in piazza Umberto, con la cerimonia istituzionale. Da lì i presenti si sposteranno a Ponte ai Pini, dove alle 10,45 c’è il ritrovo della biciclettata con partenza prevista per le 11. Un’ora circa di escursione immersi nel verde, lungo il torrente Pescia di Collodi fino alla Dogana del Capannone nel Padule di Fucecchio. Qui i partecipanti saranno accompagnati in visita al museo della memoria e al centro di documentazione dell’Eccidio del Padule, avvenuto il 23 agosto 1944 per opera della 26° Divisione corazzata tedesca che fece 174 vittime civili.

La giornata proseguirà nel parco, con il pranzo al sacco. L’iniziativa è adatta anche ai bambini.