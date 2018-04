Ad Altopascio amministrazione e residenti uniti contro chi abbandona i rifiuti

ALTOPASCIO – Amministratori comunali e cittadini insieme, ancora una volta, per il bene comune e per ripulire il territorio dai rifiuti abbandonati. Stavolta la giornata di pulizia straordinaria, in programma sabato 7 aprile, riguarda Badia Pozzeveri e in particolare l’area attraversata dalla Via Francigena, dall’abbazia fino al bosco e poi avanti fino alla via provinciale Romana (zona supermercato Pam).

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Altopascio, chiama a raccolta i residenti della frazione e in generale i cittadini altopascesi, come simbolica risposta, collettiva e partecipata, a tutti gli incivili che, nonostante le telecamere, gli avvisi e i servizi gratuiti di ritiro a casa, continuano ad abbandonare rifiuti nei campi, lungo le strade e nei fossi.

Il ritrovo è sabato 7 alle 10 nel parcheggio del cimitero di Badia Pozzeveri.

L’amministrazione ricorda, infine, che per segnalare rifiuti abbandonati sono attivi i seguenti numeri: Urp, 0583.216455 (informa@nullcomune.altopascio.lu.it); Ascit, 800434983; Polizia Municipale, 0583.216338 – 335.8030440.