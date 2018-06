Acquista lo smartphone on line, ma non arriva niente: multa di 100mila euro per la società

ALTOPASCIO – Dovrà pagare 100mila euro di multa la società che ha cercato di truffare una signora di Altopascio che aveva acquistato il cellulare on line da un’azienda di Frosinone. E’ questo il risultato dell’azione di Federconsumatori Lucca dopo che una una signora si è rivolta alla sede di Altopascio, per segnalare la mancata consegna del cellulare ordinato tramite il sito internet della società di vendita che ha la sede legale in provincia di Frosinone; dopo l’ordine, effettuato nel mese di febbraio, l’utente ha contattato più volte il servizio di assistenza del venditore per sollecitare la consegna della merce regolarmente pagata.

«La nostra associazione – dichiara Fabio Coppolella, presidente provinciale della Federconsumatori di Lucca – ha inviato la raccomandata con la diffida al venditore per chiedere l’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Ci risulta che il caso non sia isolato. L’Autorità Garante della Concorrenza ed il Mercato – prosegue Coppolella – ha accertato che la società di vendita in questione si è resa responsabile di una pratica commerciale scorretta ed aggressiva a danno dei consumatori. In particolare (come si legge nel provvedimento dell’Autorità Antitrust) la pratica commerciale è stata ritenuta illegittima e contraria alle disposizioni del Codice del Consumo, poiché idonea a condizionare la libertà di scelta dei consumatori mediante indicazioni fuorvianti ed omissione delle informazioni obbligatorie. Per tali ragioni, l’Autorità di garanzia ha irrogato la sanzione di 100.000 euro a carico della società titolare del sito internet di e-commerce”.

La Federconsumatori di Lucca ricorda che, per i contratti stipulati a distanza, il consumatore ha sempre la facoltà di esercitare il diritto di recesso con raccomandata a/r, entro il termine di 14 giorni, così come previsto dal Codice del Consumo; ad ogni modo, qualora dopo l’invio dell’ordine di acquisto ed il pagamento del prezzo il venditore non abbia provveduto alla consegna della merce, è necessario che il consumatore spedisca una diffida ad adempiere, sempre con una comunicazione formale.

Per informazioni ed assistenza su casi analoghi, è possibile rivolgersi agli Sportelli Federconsumatori della provincia di Lucca (Tel. 0583/44.151-Lucca; 0583/26.41.82-Altopascio e 0584/32.531–Viareggio; e-mail: federconsumatorilucca@nullgmail.com).