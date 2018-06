Acque Spa: una nuova condotta sulla rete idrica del Comune di Altopascio

ALTOPASCIO – Acque SpA comunica che per realizzare l’intervento di collegamento di una nuova condotta sulla rete idrica del Comune di Altopascio, martedì 5 giugno, dalle ore 8.30 alle ore 12, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica in via Regione Piemonte e al civico n. 25 di via Regione Emilia Romagna.

Il ripristino del servizio potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a mercoledì 6 giugno, con le stesse modalità.

Scusandosi per i possibili disagi, Acque SpA informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Il lavoro in oggetto rappresenta il completamento dell’importante intervento di sostituzione delle tubature idrauliche in via Tesei e in via Salvo D’Acquisto, opera programmata da Acque e realizzata con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Altopascio. L’importo dell’intervento, che serve ad ammodernare la rete idrica partendo dalle zone con maggiori criticità, ammonta a circa 120mila euro. I lavori, cominciati a febbraio 2018, hanno rispettato il cronoprogramma: hanno visto la sostituzione di oltre 320 metri di tubazioni (interessato anche un piccolo tratto di via Regione Emilia Romagna), con il risanamento di circa 40 allacci. Al termine dell’entrata in funzione della nuova condotta, resterà solo da completare le opere di asfaltatura, attività che sarà eseguita nelle prossime settimane.