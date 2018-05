Acf Lucchese vince in trasferta il derby con il Pisa per due a zero: doppietta per la Di Lupo.

LUCCA – Dopo due sconfitte, arriva la grande reazione d’orgoglio della Acf Lucchese Femminile, che sbanca per 2-0 il campo di Putignano e si aggiudica il derby con il Pisa, quando manca una gara alla fine del campionato di serie B nazionale.

Ancora in emergenza per le assenze di Bengasi, Cantini, Pieroni e Tognarelli, Maurizio Corti ha mandato in undici giocatrici che hanno giocato una gara di grande cuore, combattendo contro le nerazzurre pisane che hanno anche loro interpretato il derby con grande orgoglio e determinazione.

Dopo un primo tempo di lotta a centrocampo, con poche occasioni da gol, nella ripresa le rossonere sono entrate in campo ancora più determinate e al 9 Nadia Biancalana, decisiva pur non segnando, si è procurata un calcio di rigore che Jessica Di Lupo ha trasformato per l’1-0. Due minuti dopo un’altra bella azioneha permesso alla Di Lupo di segnare una splendida doppietta e portare sul 2-0 l’incontro.

La reazione d’orgoglio del Pisa e un calo fisico prevedibile della Acf Lucchese hanno visto diverse azioni pericolose delle nerazzurre nella parte finale dell’incontro, ma Biancalana prima e Rossi poi hanno mancato di poco la terza rete centrando rispettivamente un palo e una traversa. Domenica chiusura a Porcari con il Molassana Boero.

Pisa -Acf Lucchese 0-2

Reti : secondo tempo 9 rigore e 11 Di Lupo.

Pisa : Romiti, Almeida, Sidoni, Vaglini, Sacchi, Giusti, Corcos, Fornaciari, Romani, Casarosa, Giusti All. Bergamo . In panchina Lucareti, Bimbi, Scarpa, Orsini.

Acf Lucchese : Landi, Frediani, Atzei, Lehmann, Nellini, Marchi, Passaglia, Rossi, Masè, Biancalana, Di Lupo. All. Corti. In panchina Pieroni , Torre.

Arbitro : Marchioni di Rieti