Acf Lucchese perde seccamente con il Grifo Perugia

PORCARI – Non è arrivato nessun regalo dal campo di Porcari per il presidente dell’Acf Lucchese Femminile Marco Chiocchetti per il suo compleanno : le sue ragazze hanno perso contro il Grifo Perugia, formazione in netta ascesa che ha subito portato dalla sua parte l’incontro.

Il 6-1 finale è comunque troppo punitivo per le ragazze guidate oggi in panchina da Massimiliano Murgia, a causa della temporanea indisponibilità di Maurizio Corti. Quasi ogni tiro è finito nel sacco alle spalle di Landi e almeno quattro reti potevano essere evitate con maggiore attenzione da parte delle ragazze lucchesi.

L’Acf Lucchese recuperava Nellini e Di Lupo, che hanno scontato il turno di squalifica insieme alla Tognarelli che però giovedi si è infortunata in allenamento , ma ha perso per lo stesso motivo il capitano Valentina Bengasi, che ha preso due giornate di squalifica.

Ora in casa rossonera tutti si augurano che la stagione termini presto per guardare al futuro. Domenica derby esterno con il Pisa che ha recentemente cambiato tecnico : da Bergamo alla lucchese Sonatori.

Acf Lucchese- Grifo Perugia 1-6

Reti : pt 8 Silvioni 40 Narcisi 42 G.Fiorucci st 20 Silvioni 26 Tuteri 34 Frediani 39 Alessi

ACF Lucchese : Landi, Marchi, Lehmann, Masè, Cantini, Passaglia, Nellini, Frediani, Rossi, Biancalana, Di Lupo. All. Murgia. In panchina Tognarelli

Grifo Perugia : Baylon, Alessi, Monetini, C.Fiorucci, Ferretti, Bylykbashi,

Tuteri, Brozzetti, G.Fiorucci, Silvioni, Narcisi. Allenatore Belia In panchina: Cerasa, Timo, Serluca, Rosini, Piselli, Petrarca, Dominici.

Arbitro : Damiani di Sondrio