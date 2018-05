Acf Lucchese contro Pisa: l’occasione per chiudere bene il campionato di serie b nazionale

LUCCA – Dopo due sconfitte, arriva per l’Acf Lucchese del presidente Marco Chiocchetti l’opportunità di concludere bene questo campionato di serie b nazionale femminile che vede posizionata la squadra in un ottima posizione di medio-alta classifica.

Domenica 6 Maggio 2018, alle ore 15, a Putignano, per la penultima del campionato, è in programma il derby fra Pisa e Lucchese. L’andata registrò l’affermazione delle rossonere, che vinsero giocando bene, con un netto 2-0 a opera di Biancalana e Bengasi.

Stavolta sarà molto più dura per le ragazze di Maurizio Corti, sicuramente in calo sotto il profilo fisico e anche mentale. Conquistata con largo anticipo la salvezza ha fatto probabilmente venire meno qualche stimolo, situazione alla quale si è sovrapposta la cronica ristrettezza di organico che ha costretto tante giocatrici a trascinarsi dietro tanti acciacchi e spesso a giocare fuori ruolo. Il Pisa si trova sul fondo classifica e recentemente ha avvicendato la conduzione tecnica, che è passata da Bergamo alla Sonatori, fra l’altro una storica ex della Acf Lucchese.

Per domenica Corti potrà disporre anche di Alessandra Atzei e Ilaria Torre, con in dubbio Benedetta Tognarelli, mentre non saranno sicuramente della partita Irene Pieroni, infortunata, e Valentina Bengasi, che deve ancora scontare una giornata di squalifica dopo l’espulsione di Tavarnuzze.