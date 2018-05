Acf Lucchese contro Molassana Boero: l’ultima gara di campionato

LUCCA – Una vittoria per fare il paio con la grande affermazione nel derby di domenica scorsa con il Pisa, e per concludere bene un campionato iniziato male, ma che ha poi regalato molte emozioni e parecchie soddisfazioni alla società del presidente Marco Chiocchetti.

E’ questo l’obiettivo che l’Acf Lucchese persegue nell’ultimo incontro della stagione, la partita in casa contro il Molassana Boero, formazione genovese che occupa il 12° posto nella classifica del campionato nazionale di serie B. Le rossonere, che si trovano al 9° posto, con 36 punti sono da tempo in posizione tranquilla, ma vogliono comunque chiudere con tre punti, che le potrebbero permettere di scalare una posizione in graduatoria.

Per Maurizio Corti ci sono le motivazioni giuste per fare bene : “Dopo la grande prestazione nel derby, dove le ragazze, nonostante l’emergenza perenne , hanno voluto conquistare con grande determinazione i tre punti, ora dobbiamo concludere l’opera vincendo con le liguri in questo campionato che alla fine ci vede soddisfatti di avere dato il massimo e avere espresso, soprattutto quando le circostanze di organico ce lo hanno permesso, un buon calcio”.

Dopo la squalifica tornano a disposizione il capitano Bengasi e Cantini, mentre Tognarelli è a forte rischio e potrebbe quindi accomodarsi in tribuna insieme a Irene Pieroni. Poi, si penserà alla prossima stagione.