Acf Lucchese batte anche il Musiello Saluzzo ed è sesta in B nazionale

LUCCA – Nonostante una partita non eccezionale, giocata con un freddo glaciale, l’Acf Lucchese del presidente Marco Chiocchetti ha centrato la quarta vittoria consecutiva nel campionato di serie B nazionale, raggiungendo un sesto posto e ben 29 punti che vogliono dire salvezza praticamente conseguita.

La partita con il Musiello Saluzzo si è giocata sull’agonismo e le rossonere hanno trovato il gol al 20° grazie a una zampata di Jessica Rossi, abile ad anticipare il portiere avversario.

Le ragazze di Maurizio Corti hanno poi sfiorato più volte il raddoppio, commettendo l’errore di lanciare troppi palloni invece di seguire le indicazioni del tecnico di mettere la palla a terra. In questo contesto uno delle migliori è stata certamente la “zia”, come la chiamano affettuosamente le compagne, Carlotta Masè, che soprattutto nella ripresa ha recuperato qualche decina di palloni.

Ora il campionato si ferma, per riprendere l’11 Marzo con la partita casalinga con la Novese.

Acf Lucchese-Musiello Saluzzo 1-0

Rete pt 20 Rossi

Acf Lucchese : Landi, Tognarelli, Passaglia, Cantini, Lehmann, Pieroni, Masè, Bengasi, Di Lupo, Biancalana, Rossi. All.Corti . In panchina Atzei, Marchi, Nellini, Frediani.

Musiello Saluzzo : Malosti, Etzi, Barbero, Arnaudo, Bongiovanni, Inaudi, Civalleri, Goria, Lippolis, Pasero, Rolfo. All. Cani. In panchina Savino, Merlo, Mele.

Arbitro : Cirio di Savona