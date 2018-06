Accordo quadro da 400mila euro per asfaltature e percorsi pedonali sulle strade di Altopascio

ALTOPASCIO – Un accordo quadro da 400mila euro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione stradale, asfaltature, marciapiedi e percorsi pedonali, con l’obiettivo dichiarato di velocizzare i tempi di intervento e rispondere alle esigenze di tutto il territorio. Il progetto è stato approvato dalla giunta D’Ambrosio: a breve verrà aperto il bando attraverso il quale l’amministrazione comunale potrà individuare la ditta a cui affidare, di volta in volta, i lavori di manutenzione necessari, in modo da snellire le pratiche burocratiche e garantire interventi in tempi rapidi. L’accordo con la ditta che si aggiudicherà il bando avrà la durata di tre anni.

«Le opere di manutenzione sulle strade e le relative pertinenze non sempre sono programmabili a priori. – spiega l’assessore ai lavori pubblici Daniel Toci -. Molto dipende dall’usura e dagli agenti atmosferici. Grazie a questo accordo quadro, l’amministrazione potrà far intervenire la ditta che si aggiudicherà il bando con tempestività. Partiremo dalle priorità che abbiamo già individuato e poi ci muoveremo in base alle esigenze e alle eventuali emergenze che potranno verificarsi. Il nostro obiettivo è essere presenti in ogni zona del territorio comunale, sanando situazioni che si protraggono da tempo e portando maggior decoro urbano e stradale in centro e nelle frazioni».

Con questa delibera, infatti, l’amministrazione D’Amborsio avrà la possibilità di far intervenire la ditta appaltatrice ogniqualvolta ce ne sarà bisogno, senza dove aprire nuove pratiche che allungherebbero di molto i tempi dei lavori.